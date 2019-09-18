Анчелотти о победе над "Ливерпулем": справились с задачей провести матч без изъянов

Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы своих подопечных над английским "Ливерпулем" (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов. С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы все сделали правильно, – приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА. – Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда "Ливерпуль" вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю "Ливерпуль" лучшей командой в Европе".

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" 2 октября на выезде сыграет с бельгийским "Генком", а "Ливерпуль" в тот же день примет австрийский "Ред Булл Лейпциг".