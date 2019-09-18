Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 сентября 201902:40

Анчелотти о победе над "Ливерпулем": справились с задачей провести матч без изъянов

Юрген Клопп (слева) и Карло Анчелотти

Юрген Клопп (слева) и Карло Анчелотти
EPA

Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы своих подопечных над английским "Ливерпулем" (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов. С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы все сделали правильно, – приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА. – Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда "Ливерпуль" вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю "Ливерпуль" лучшей командой в Европе".

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" 2 октября на выезде сыграет с бельгийским "Генком", а "Ливерпуль" в тот же день примет австрийский "Ред Булл Лейпциг".

Сейчас

23:59

В Псковской области обрушился мост, есть пострадавший

20:54

Ту-160 над Балтикой сопроводили истребители пяти стран

18:47

Имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

18:35

ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

18:07

Дисквалификация: Васильева рассталась с биатлоном на полтора года

17:02

Путин о паводках: нельзя оставлять людей один на один с проблемами

15:21

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США и союзники задействовали коллективный пакт из-за ситуации в Венесуэле

США и союзники задействовали коллективный пакт из-за ситуации в Венесуэле

1 час назад
Самолет МС-21 впервые показали за рубежом

Самолет МС-21 впервые показали за рубежом

52 минуты назад
За разбой браконьеров послу КНДР пришлось отвечать перед МИД РФ

За разбой браконьеров послу КНДР пришлось отвечать перед МИД РФ

4 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:20

Заседание наблюдательного совета АСИ
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Путин поговорил с губернаторами подтопленных регионов и раскритиковал власть за черствость

Путин поговорил с губернаторами подтопленных регионов и раскритиковал власть за черствость

6 часов назад
Российские Ту-160 над Балтикой сопроводили истребители пяти стран

Российские Ту-160 над Балтикой сопроводили истребители пяти стран

6 часов назад
Выборы в Израиле: с небольшим перевесом лидируют конкуренты Нетаньяху

Выборы в Израиле: с небольшим перевесом лидируют конкуренты Нетаньяху

2 часа назад
Выступление нового главы Генассамблеи ООН: основные идеологемы

Выступление нового главы Генассамблеи ООН: основные идеологемы

3 часа назад
Семь выставок ждут посетителей в Мультимедиа Арт Музее в новом сезоне

Семь выставок ждут посетителей в Мультимедиа Арт Музее в новом сезоне

1 час назад
Саудовская Аравия: добыча нефти будет восстановлена к концу сентября

Саудовская Аравия: добыча нефти будет восстановлена к концу сентября

4 часа назад
Александр Галибин представил в Москве фильм "Сестренка"

Александр Галибин представил в Москве фильм "Сестренка"

2 часа назад
В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров

В Москве открывается первый в России фестиваль YouTube-блогеров

2 часа назад
"Личное дело": Сноуден издал мемуары

"Личное дело": Сноуден издал мемуары

6 часов назад
9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района ушло в бюджет

8 часов назад
Ни мира, ни войны. Евгений Примаков о ситуации на Ближнем Востоке

Ни мира, ни войны. Евгений Примаков о ситуации на Ближнем Востоке

10 часов назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

13 часов назад
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

16.09.2019 13:30
"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

"Виртуозы Москвы" поздравят слушателей с Днем музыки в "Зарядье"

16.09.2019 11:41
Альтернатива сигаретам: в самолетах курильщикам предложат подушечки с никотином

Альтернатива сигаретам: в самолетах курильщикам предложат подушечки с никотином

4 часа назад
Путин не против "ремонта избирательной системы"

Путин не против "ремонта избирательной системы"

5 часов назад
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

5 часов назад
Взрыв электрического самоката привел к гибели женщины

Взрыв электрического самоката привел к гибели женщины

5 часов назад
"Они спасали мир": советские и американские ученые предотвратили апокалипсис

"Они спасали мир": советские и американские ученые предотвратили апокалипсис

6 часов назад
На свободе по УДО: после тюрьмы Мамаев и Кокорин подешевели вдвое

На свободе по УДО: после тюрьмы Мамаев и Кокорин подешевели вдвое

6 часов назад
Посольство РФ требует разъяснений от Госдепа после статьи о "дачной прослушке"

Посольство РФ требует разъяснений от Госдепа после статьи о "дачной прослушке"

6 часов назад
Дина Аверина завоевала золото чемпионата мира по художественной гимнастике

Дина Аверина завоевала золото чемпионата мира по художественной гимнастике

7 часов назад
Пользователям Avito и AliExpress угрожает новый троян

Пользователям Avito и AliExpress угрожает новый троян

7 часов назад
Коновалова со сломанной ногой суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч

Коновалова со сломанной ногой суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч

7 часов назад
"Я очень везучий": американец дважды победил рак и выиграл 4,6 миллиона долларов

"Я очень везучий": американец дважды победил рак и выиграл 4,6 миллиона долларов

8 часов назад
Тональный крем и маникюр: родителей в Ростове-на-Дону смутил вид мужчины-учителя

Тональный крем и маникюр: родителей в Ростове-на-Дону смутил вид мужчины-учителя

8 часов назад
Урок на всю жизнь преподали любителю парковаться "не там и не так"

Урок на всю жизнь преподали любителю парковаться "не там и не так"

9 часов назад
Госдума поддержала создание единой базы данных россиян

Госдума поддержала создание единой базы данных россиян

9 часов назад
Во Франции на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей

Во Франции на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей

9 часов назад
Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился

Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился

9 часов назад
Диких зверей никто не отменял. Космонавт поддержал возвращение оружия в аварийный запас

Диких зверей никто не отменял. Космонавт поддержал возвращение оружия в аварийный запас

10 часов назад
Слишком много крови: в Facebook запретили рекламировать фильм "Маленькие чудовища"

Слишком много крови: в Facebook запретили рекламировать фильм "Маленькие чудовища"

10 часов назад
Приём парацетамола при беременности связан с нарушениями поведения у детей

Приём парацетамола при беременности связан с нарушениями поведения у детей

10 часов назад
"Дети хотели меня убить": женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей

"Дети хотели меня убить": женщина объяснила, зачем сбросила с моста своих дочерей

11 часов назад
Премиальный китайский кроссовер Exeed для России: первые подробности

Премиальный китайский кроссовер Exeed для России: первые подробности

12 часов назад
Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз

Стало известно, когда Заворотнюк поставили страшный диагноз

12 часов назад
В горле ком, по телу пятна: Анна Седокова объяснила, почему носит с собой шприц

В горле ком, по телу пятна: Анна Седокова объяснила, почему носит с собой шприц

13 часов назад
Безенги: замок, ледник, горные козлы и новая вселенная

Безенги: замок, ледник, горные козлы и новая вселенная

13 часов назад
Исследование: в телах большинства современных детей содержится ядовитый пластик

Исследование: в телах большинства современных детей содержится ядовитый пластик

14 часов назад
Посмотрите: самые невероятные отели мира

Посмотрите: самые невероятные отели мира

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку