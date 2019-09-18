Саудовская Аравия представит доказательства причастности Ирана к атакам

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

Саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что в среду будет дана пресс-конференция по этому поводу​​​. Из обнародованного документа следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать якобы использовавшееся в теракте иранское оружие, передает ТАСС.

Тем временем председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Иран, скорее всего, был наиболее вероятным виновником атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"В регионе наиболее вероятной угрозой является либо Иран, либо поддерживаемые Ираном силы, откуда бы эта угроза ни исходила​​​. Не забегая вперед расследования, которое ведет Саудовская Аравия, я думаю, что это разумный вывод", — заявил Данфорд, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Генерал высказал мнение, что это была очень сложная и точная атака, но признал, что у США нет полной информации обо всем, что происходит на Ближнем Востоке, так как у них в регионе нет "немигающего ока".

В программе "От трех до пяти" на радио Вести ФМ ученый-востоковед Евгений Сатановский отметил, что Дональд Трамп высказался о скором военном ответе, переложив всю ответственность на Саудовскую Аравию, которая должна выбрать, кто же тот враг, которому надо давать грозный военный ответ.

По его словам, если Эр-Рияд укажет на Иран, не факт, что США будут его бомбить. "Пентагон против. Помпео может говорить все что угодно, так он и не профессиональный военный", — сказал он.

"В случае маловероятного, но возможного варианта прямого столкновения США и Ираном, безусловно, у США есть возможность вспомнить то, что 11 сентября – это мелочь по сравнению с тем, что их ждет. Это понимают и в Белом доме и Пентагоне. И, кстати, саудовцы тоже это понимают. Американцы приедут и уедут, а им в регионе жить. Иран никуда не денется, он все равно будет на другом берегу Персидского залива", — отметил Евгений Сатановский.

"И вот ты на него указал, и не дай бог, по нему врезали, а память там долгая…, — добавил эксперт. — С седьмого века шииты с суннитами припоминают друг другу ту гражданскую войну между ближайшими родственниками и наследниками пророка Мухаммеда".

По словам Евгения Сатановского, США не могут победить Иран. Они могут его уничтожить, превратив в страну каменного века.

Подробный разбор конфликта на Ближнем Востоке вы можете найти на сайте Вести ФМ.