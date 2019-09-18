Артем Дзюба: счет по игре, но мы могли сыграть немного понаглее

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", который завершился вничью – 1:1.

"В целом, наверное, неплохой результат, но когда ты ведешь 1:0, то не совсем обязательный пенальти, наверное, немного расстраивает, – приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита". – В целом, наверное, счет по игре. Но мы могли сыграть немного понаглее".

Напомним, в следующем матче Лиги чемпионов "сине-бело-голубые" 2 октября примут португальскую "Бенфику", а "Лион" в тот же день на выезде сыграет с немецкой командой "РБ Лейпциг".