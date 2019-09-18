В Александровске-Сахалинском из-за пожара введен режим ЧС

В связи с пожаром в пятиэтажном доме в городе Александровске-Сахалинском (на севере острова) введен режим ЧС.

Пресс-служба областного правительства с ссылкой на заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко сообщила, что власти контролируют ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме. Режим ЧС позволит без проведения конкурсных процедур приступить к капитальному ремонту крыши.

Уже с утра 18 сентября на место происшествия отправлена вся необходимая техника для просушки квартир, передает "Интерфакс".

По информации ГУ МЧС региона, загорелась крыша в пятиэтажном доме, в котором проживают 159 человек. К моменту прибытия пожарных крыша горела на площади 100 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Пострадавших нет.­­

С утра представители мэрии начали формирование списков и обход квартир для оценки ущерба.