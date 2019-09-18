Баскетболисты "Химок" отправились в Хорватию на предсезонный турнир

Во вторник, 17 сентября, баскетболисты подмосковной команды "Химки" отправились в хорватский город Задар, где примут участие в заключительном предсезонном турнире перед стартом сезона.

Главный тренер команды Римас Куртинайтис взял на турнир следующих баскетболистов: Джереми Эванс, Девин Букер, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Крис Крамер, Йонас Жеребко, Евгений Валиев, Сергей Карасев, Сергей Моня, Игорь Вольхин, Максим Барашков, Тимофей Якушин и Андрей Десятников.

Стефан Йович присоединится к команде в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба "желто-синих", Алексей Швед и Энтони Гилл получили повреждения и готовятся к старту сезона по индивидуальной программе. Также из-за травм не сыграют Тимофей Мозгов, Егор Вяльцев, Петр Губанов и Вячеслав Зайцев.

В рамках предсезонного турнира химчанам 18 сентября будет противостоять хорватский "Задар", 19 сентября – немецкая "Альба", а 20 сентября – турецкий "Анадолу Эфес".