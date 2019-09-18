Квинси Промес: "Аяксу" по силам повторить успех прошлого года в Лиге чемпионов

Бывший нападающий "Спартака", ныне игрок голландского "Аякса" Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над французским "Лиллем" (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Промес открыл счет в игре на 18-й минуте.

"Мы хотели набрать три очка, чтобы хорошо стартовать, ведь это был еще и домашний матч. У нас получилось, – приводит слова Промеса пресс-служба УЕФА. – Учитывая результаты прошлого сезона, планка командой поднята высоко, и люди интересуются, можем ли мы повторить все в этом розыгрыше. Думаю, победа 3:0 говорит, что можем".

Напомним, в сезоне-2018/2019 "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил "Тоттенхэму" (1:0, 2:3). По ходу плей-офф амстердамцы выбили из турнира испанский "Реал" (1:2, 4:1) и итальянский "Ювентус" (1:1, 2:1).