В Комсомольске-на-Амуре ожидают сильный дождь и новые подтопления

В ближайшие два дня в Комсомольске-на-Амуре прогнозируется сильный дождь. Он может вызвать новые подтопления в охваченном паводками городе.

По прогнозам, в среду и четверг выпадет до 60 мм осадков. 5 сентября было около 40 мм осадков, а 8 сентября — 83 мм. Местных жителей просят вечером не выходить на улицу без особой надобности и не пользоваться личным автотранспортом.

Сейчас остаются подтопленными 438 жилых домов и более 1,1 тысячи приусадебных участков. Оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

С конца июля текущего года в Комсомольске-на-Амуре и других районах Хабаровского края складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за высокой воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод подтоплены несколько сотен домов, дворы, дачные дома и участки, дороги, социальные объекты. Обстановку значительно осложнили прошедшие несколько дней назад сильные дожди.

В связи со стабильным понижением уровня реки с прошлой недели власти города полностью прекратили укреплять дамбы. Основные силы брошены на откачивание грунтовых вод с улиц жилых микрорайонов.

Накануне глава государства провел совещание в кризисном центре МЧС. Он отметил эффективную работу спасателей, которая помогла избежать катастрофических последствий, а также раскритиковал местные власти за черствость и формализм. Он напомнил о личной ответственности чиновников за то, чтобы люди не остались один на один с проблемами.