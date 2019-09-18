США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам

Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии. Об этом газете "Вашингтон пост" сообщил анонимный источник в спецслужбах США.

Якобы за несколько часов до нападения на нефтяные объекты американцы зафиксировали необычную активность на иранских военных базах, которая похожа на подготовку к ударам. Тегеран все обвинения отвергает.

Официальных данных расследования пока нет, но это не мешает Штатам голословно обвинять Иран и обсуждать возможность отправить на Ближний Восток дополнительные бомбардировщики.

Пентагон уже отправил в Саудовскую Аравию своих криминалистов, они должны помочь в расследовании. В Эр-Рияде обещают, что уже сегодня представят доказательства против Ирана. Но главная забота Саудовской Аравии сейчас — это возвращение к прежним объемам добычи. Ожидается, что производство нефти восстановят к октябрю.

"Я бы хотел задать вам вопрос: где ещё в мире можно найти такую страну, нефтяные объекты которой возродились как феникс из пепла после разрушительной атаки? На это способна только Саудовская Аравия, — заявил саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. — Более половины производства уже восстановлено до уровня, который был до момента атаки. А к началу октября наш нефтяной рынок заработает на полную мощность".