На выборах в Израиле явного лидера нет

В Израиле завершились первые в истории страны повторные парламентские выборы. По данным экзитполов, явного лидера нет. Ни одна из партий не набирает достаточно мест для формирования устойчивой коалиции.

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный блок "Кахоль лаван" бывшего главы Генштаба Израиля Бени Ганца получат примерно равное количество мест в Кнессете.

Оба лидера призвали дождаться официальных результатов, но уже поделились своим видением нового правительства.

"Израилю нужно сильное правительство, стабильное правительство, правительство сионистов. Правительство, которое видит Израиль как национальное государство для еврейского народа. Нам не нужно правительство, которое поддерживается арабскими антисионистскими партиями", -заявил Биньямин Нетаньяху.

"Я намерен говорить со всеми. Начиная с сегодняшнего вечера, мы будем работать над формированием правительства широкого единства, которое будет выражать волю народа и большинства общества", — заявил Бени Ганц.

