Сноуден: иск властей сыграл мне на руку

Иск американских властей против Эдварда Сноудена сыграл ему на руку. Об этом заявил сам бывший сотрудник ЦРУ и АНБ.

По словам Сноудена, его мемуары под названием "Личное дело" стали мировым бестселлером всего через несколько часов после того, как власти США подали на него в суд за публикацию книги.

Сторона обвинения настаивает на том, что Эдвард Сноуден должен был предварительно отдать текст на утверждение представителям спецслужб. Сам Сноуден признал, что выбирал между сохранением госсекретов и приверженностью принципам конституции. В итоге выбрал второе, поскольку уверен, что американское правительство принципы конституции США нарушает, передает "Россия 24".

В 2013 году Эдвард Сноуден заявил на весь мир, что американские спецслужбы незаконно ведут электронную слежку за людьми, прослушивают разговоры. В США Сноудена обвиняют в шпионаже и называют предателем, который нанес ущерб интересам нацбезопасности.