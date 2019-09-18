Ирина Винер-Усманова: в сборной России появилось новое имя – Екатерина Селезнева

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что Екатерина Селезнева, завоевавшая золото чемпионата мира в упражнении с обручем, стала новым именем в художественной гимнастике.

"У нас появилось новое имя – Екатерина Селезнева, чемпионка мира в упражнениях с обручем, – заявила Винер-Усманова. – Дина немножко расстроилась, но мы сумели договориться, и мяч она сделала блестяще. Все нормально на сегодняшний день, а что будет завтра – поживем и увидим".

Напомним, в упражнении с обручем Селезнева набрала 23,500 балла, ее соотечественница Дина Аверина стала третьей (23,350). Линой Ашрам из Израиля завоевала серебряную награду (23,400).