Венесуэла ждет американского вторжения

CША вбивают клин между властями и оппозицией Венесуэлы. Вашингтон и его партнёры задействовали так называемый пакт Рио-де-Жанейро.

Это соглашение заключили в конце сороковых годов, оно подразумевает взаимную военную помощь для противостояния внешней угрозе, которая, по мнению США, сейчас исходит от венесуэльского правительства.

В Госдепе заявили, что поддерживают своего ставленника Хуана Гуайдо. Ранее именно с его помощью США пытались устроить в Венесуэле государственный переворот.

Вашингтон обещает, что не снимет с Каракаса санкции, пока президент Мадуро не покинет свой пост. Венесуэльское министерство обороны ответило, что военное вторжение в страну недопустимо, а последствия будут роковыми для всей Южной Америки, передает телеканал "Россия 24".