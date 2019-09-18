Тринадцать уголовных дел Порошенко: экс-президента могут допросить на полиграфе

Бывшего президента Украины 18 сентября могут допросить на полиграфе. Как заявили в госбюро расследований, Печорский суд Киева дал разрешение. Встречи назначены также на 27 сентября и 3 октября.

В ведомстве уточнили, Петр Порошенко проходит по 13 уголовным делам, в четырех из них фигурирует в качестве свидетеля. Это, в том числе, дело о выезде за рубеж по якобы поддельным документам, хищениях в армии, госизмене.

При этом повестки на допросы Порошенко игнорирует, сообщает "Россия 24". Адвокат экс-главы государства объяснил — его подзащитный занят в Раде и прийти не может.

У экспертов другая версия. В окружном суде Киева уверены — у дел против Порошенко есть правовая перспектива, а у самого фигуранта — реальный шанс сесть в тюрьму.

Прикрываться депутатскими делами бывший президент сможет еще три месяца. Парламент Незалежной отправил в прошлое неприкосновенность.