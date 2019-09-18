Шайба и передача Зыкова помогли "Вегасу" разгромить "Колорадо"

В матче предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" на льду арены "Пепси Центр" в Денвере разгромил команду "Колорадо Эвеланш". "Золотые рыцари" забросили в ворота соперника пять безответных шайб – 5:0.

У победителей встречи дубль оформил Брэндон Пирри и по разу отличились Валентин Зыков, Николя Руа и Николас Хейг. Пирри и Зыков, помимо голов, записали на свой счет по одной голевой передаче.

В следующем матче "Вегас" 20 сентября на выезде сыграет с командой "Лос-Анджелес", а "Эвеланш" в тот же день примет "Даллас".