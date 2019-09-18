Тюремный срок получили два видеоблогера, проникшие на военную базу в Неваде

Суд американского штата Невада приговорил голландских видеоблогеров Говерта Свипа и Тиса Гранзье к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения на военную базу, известную как "Зона 51".

В машине у туристов нашли оборудование для съемок. Задержанные признались, что видели предупреждающие знаки, но все равно решились на незаконное вторжение, передает "Россия 24".

"Зона 51" — секретная военная база, которая давно ассоциируется с конспирологическими теориями об инопланетянах. В США признали ее существование лишь в 2013 году. Ранее в Интернете появился флэшмоб с предложением устроить 20 сентября "штурм" базы, на который ответили более 2 миллионов человек.