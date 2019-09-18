В городе Чегем введен режим КТО. Обезвреживают религиозных экстремистов

Федеральная служба безопасности ввела режим контртеррористической операции в городе Чегем, что в Кабардино-Балкарии. Перекрыты улица Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем и восточная окраина населенного пункта, сообщает агентство ТАСС.

Правоохранительным органам стало известно, что в городе находится религиозная-экстремистская группировка. Фанатики могут готовить террористический акт.

Руководство местного ФСБ ввело режим КТО, чтобы обезвредить подозреваемых, предотвратить возможный ущерб от их действий и обеспечить безопасность жителей Чегема, говорится в заявлении ведомства.