Премия фрилансеров "Золотое копье": идет прием заявок

16 октября 2019 года в Москве состоится церемония награждения победителей второй независимой Премии фрилансеров "Золотое копье" — главной награды русскоговорящих фрилансеров.

Премия призвана популяризировать направление фриланс-услуг, способствовать созданию единого информационного сообщества фрилансеров и повысить рейтинг доверия к самозанятости и фрилансу.

Вручение премии впервые прошло в 2018 году. Было представлено более 1200 работ от более 500 участников. По итогам голосования были определены 16 лучших. В этом году уже зарегистрировано более 1500 участников, которые представили около 3000 работ. Прием работ еще продолжается.

"Эта премия позволяет отметить значимых людей на рынке фриланса. Креативных людей, работающих дистанционно, готовых выполнять работу, будь то дизайн или фотография, разработка приложений или перевод текста, копирайтинг или маркетинговое исследование. Это очередной шаг на пути к тому, чтобы самозанятые ощутили свою нужность, развивались и двигались в правильном направлении", — подчеркнул автор идеи, председатель оргкомитета и директор портала для фрилансеров Кирилл Аношин.

По итогам экспертного и народного голосования главную фриланс-награду 2019 года и диплом победителя получат 22 лучших фрилансера.