Историческая реконструкция в Арском стала украшением фестиваля ТАФИСА

В Ульяновской области завершился первый всемирный фестиваль единоборств ТАФИСА, в котором приняли участие спортсмены из 20 стран. Одним из самых ярких событий мероприятия стала историческая реконструкция русских боевых искусств, прошедшая в селе Арское под Ульяновском.

Село Арское, расположенное недалеко от областного центра, было неслучайно выбрано местом проведения праздничного мероприятия. Основанное в 1649 году, на год позже Симбирска казаками Арское служило надежной защитой городу. Кроме того, село славится величественным храмом Богоявления. На большой лугу, между храмом и речкой Сельдь развернулось красивое зрелище, собравшее более тысячи зрителей.

Почетными гостями мероприятия стали Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, президент Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) Джу-Хо Чанг, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы Владимир Гутенёв, посол фестиваля, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Перед гостями Фестиваля выступили представители десяти исторических клубов Ульяновска, Татарстана и Самарской области. Были показаны эпизоды русского боя. Облаченные в доспехи древнерусских воинов и рыцарей показали схватку на мечах. Затем в дело вступили казаки, продемонстрировавшие умение держаться в седле, а также владение шашкой, пикой и карабином. Нужно было срубить лозу так, чтобы надетая на нее шапка не упала на землю, а опустилась на обрубок. Или разрубить пластиковую бутылку с водой так, чтобы оставшаяся часть устояла на подставке. И все это на скаку.

"Благодаря таким реконструкциям жители нашего региона, гости нашего замечательного фестиваля, смогут познакомиться с историей русской земли, нашего народа. Перед нами стоит задача заниматься патриотическим воспитанием детей и молодёжи, и подобные мероприятия помогают нам решать эту задачу", — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Реконструкторы показали свое умение обращаться с оружием, познакомили с такими его видами, как пернач, бебут и бердыш. Зрители увидели насколько грозной в руках бойца может быть дубина, против которой не устоят ни одни латы. Были показаны и элементы современного рукопашного боя. После шоу зрители могли сами примерить доспехи и казачью амуницию, собрать и разобрать автомат или карабин, пострелять из лука. Можно было даже устроить поединок. Естественно, с использованием не боевых, а облегченных и безопасных меча и щита. Зрителям предлагалось познакомиться с бытом и кухней казаков, увидеть, как работают гончары и кузнецы. Все желающие могли сесть за гончарный круг или взять в руки молот.