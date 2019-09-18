Российские волейболистки нанесли поражение кореянкам

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин. Сборная России одержала третью победу на турнире, обыграв команду Южной Кореи.

Наши волейболистки выиграли у кореянок в трех партиях (25:18, 29:27, 25:12). Самой результативной в российской сборной стала Наталия Гончарова, набравшая 14 очков. 13 очков на счету Ксении Парубец, 12 – Ирины Воронковой.

Сборная России одержала три победы в четырех встречах и занимает четвертое место. Следующий матч россиянки проведут в четверг с командой Доминиканской республики.