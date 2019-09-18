Страховые компании отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

Губернатор Приморья доложил президенту России Владимиру Путину о том, что страховые компании отказываются страховать урожай фермеров края. Информация прозвучала на селекторном совещании по ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, передают "Вести: Приморье".

"Почти 75% сельхозпроизводителей не смогли застраховать свою деятельность. Страховщики просто отказывают сельхозпроизводителям в предоставлении услуг из-за того, что на протяжении нескольких лет паводки в Приморском крае происходят в одних и тех же районах", - заявил губернатор.

Олег Кожемяко попросил главу государства рассмотреть возможности предоставления финансовой поддержки таким аграриям за счет федерального бюджета.

Напомним, по предварительным данным, ущерб от паводка в Приморье в этом году составил 1,5 миллиарда рублей. На восстановительные работы из краевого бюджета уже направили более 500 миллионов рублей.