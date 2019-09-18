Главный разработчик ракет рассказал об уникальном российском вооружении

Российская крылатая ракета Х-101 имеет недостижимую для любых мировых аналогов дальность полета. В стране создана технологическая база, которой можно гордиться, и отечественные разработчики способны создать оружие с гораздо большим радиусом действия, заявил глава "Тактического ракетного вооружения" Борис Обносов в интервью изданию "Военно-промышленный курьер".

Впрочем, генеральный директор корпорации пояснил, что Россия – законопослушная страна и выполняет все международные обязательства, которые касаются как ограничения дальности полета ракет, так и запрета ядерных испытаний.

Напомним, Х-101 – современная российская крылатая ракета воздушного базирования. Именно ей вооружены стратегические самолеты Ту-95МС и Ту-160. Дальность полета боеприпаса превышает 4 тысячи километров, а отклонение от цели не превышает 5 метров. Что незначительно, учитывая 400-килограммовую массу боевой части ракеты.



Впервые Х-101 были использованы в Сирии. С их помощью российские ракетоносцы наносили точечные удары по позициям террористов.