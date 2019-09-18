Теннисистка Потапова завершила борьбу на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал проходящего в Сеуле турнира с призовым фондом 225 тысяч долларов. Анастасия уступила польке Магде Линетте.

Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился победой Линетты. Анастасия проиграла в двух сетах 5 :7, 6:7 (4:7).

Линетта вышла в четвертьфинал, где ее соперницей может стать другая россиянка Маргарита Гаспарян. Маргарите еще предстоит сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс.