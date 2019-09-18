КТО в КБР: в доме ликвидированных боевиков найдены взрывные устройства

На окраине города Чегем в Кабардино-Балкарии, где с утра проводится контртеррористическая операция по ликвидации боевиков, обнаружены самодельные бомбы.

"В зоне КТО сейчас работают взрывотехники, так как там обнаружили самодельные взрывные устройства", — сообщил "Интерфаксу" информированные источник.

Двое местных жителей, которые являлись членами религиозно-экстремистской группировки, были убиты.

Улица Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем и восточная окраина населенного пункта остаются на данный момент перекрытыми.