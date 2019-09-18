Казанского школьника, взявшего в заложники одноклассников, признали невменяемым

Школьник, который взял в заложники одноклассников, признан невменяемым. Прокуратура обратилась в суд с постановлением отправить молодого человека на принудительное лечение, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, 13 мая 2019 года ученик казанской гимназии №7 пришел на уроки с ножом и пневматическим пистолетом. Он взял в заложники 12 человек, школьников и учителя русского языка и литературы, и удерживал их около часа.

Полиция убедила молодого человека сдаться. Никто из детей не пострадал, только учителю стало плохо. Женщину пришлось госпитализировать.