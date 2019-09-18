Ребенок упал со второго этажа ТЦ по вине экономного бизнесмена

В Салехарде пятилетний мальчик получил тяжелые травмы из-за желания местного предпринимателя сэкономить. Мужчина построил торговый центр, но решил не ставить ограждения у окон на лестничных площадках. На записи с камеры наблюдения видно, к чему это привело.

Инцидент произошел еще 10 июля текущего года, однако запись была обнародована только сейчас. Ребенок на глазах родителей упал со второго этажа и плашмя рухнул на бетонный пол. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Владелец здания, 56-летний бизнесмен, признал свою вину, в настоящее время уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит вплоть до шести лет лишения свободы.