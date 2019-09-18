В Красноярске охотники за криптовалютой ограбили энергетиков на 4 миллиона рублей

В Красноярске охотники за криптовалютой попались на краже электроэнергии. Оборудование для добычи электронной валюты "предприниматели" установили одном из гаражей на Предмостной площади города. Однако, что не тратить реальные деньги за киловатт/часы, мошенники решили незаконно подключиться к трансформатору "Россети".

Ущерб от так называемой майнинговой фермы составил около четырех миллионов рублей. Все материалы дела преданы в полицию для проверки, сообщает ГТРК "Красноярск".

Напомним, аналогичный случай произошел и в Ленинском районе. Там майнеры незаконно использовали мощности компании "КрасКом".