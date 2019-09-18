Теннисистка Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле

В столице Южной Кореи Сеуле продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом 225 тысяч долларов. Вслед за Анастасией Потаповой завершила выступления другая российская теннисистка Маргарита Гаспарян.

Гаспарян не смогла пробиться в четвертьфинал. Маргарита проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Ранее Анастасия Потапова проиграла польке Магде Линетт. Обидчицы российских теннисисток встрется в четвертьфинале соревнований.