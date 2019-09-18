Поссорились из-за краденого: в Алтайском крае подростки забили до смерти двух взрослых мужчин

В частном доме села Солонешное во вторник полицейские обнаружили двух взрослых мужчин возрастом 37 и 52 года, избитых до смерти.

Подозреваемых задержали в тот же день. Ими оказались подростки 15 и 16 лет от роду, учащиеся в профессиональном лицее.

По информации Следственного комитета по Алтайскому краю, подростки пришли к потерпевшим, чтобы "разобраться с кражей запасных частей, которые могли похитить мужчины". При этом не сообщается, было ли похищенное собственностью подозреваемых.

Поссорившись, юноши до смерти избили взрослых, а затем ушли.

Следователи возбудили уголовное дело, и сейчас устанавливают подробную картину совершенного преступления.