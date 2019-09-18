Седрик Гогуа не поможет ЦСКА в матче с "Лудогорцем"

Футболисты ЦСКА отправились в Болгарию на матч Лиги Европы с "Лудогорцем". Встреча пройдет 19 сентября в городе Раздрад.

Не сможет помочь армейцам защитник Седрик Гогуа. Ивуариец получил повреждение в мате 9 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом". Зато сможет помочь залечивший травму защитник Звонимир Шарлия.

В Болгарию отправились следующие футболисты. Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев; полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол; нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.