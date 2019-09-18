Скончалась вторая пострадавшая во время ЧП на военном арсенале в Каменке

Скончалась ещё одна пострадавшая во время взрывов в Каменке. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Врачи должны выяснить, была ли связь между смертью и взрывами боеприпасов.

Как передает "Вести Красноярск", работница складов с боеприпасами получила контузию во время второй волны взрывов. Одновременно с этим у женщины обострилось хроническое заболевание. Ее госпитализировали в больницу, где она умерла. Ранее от взрывов погиб пожарный, задействованный на ликвидации возгорания.

Напомним, пожар возник 5 августа на складе в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка в Красноярском крае. Он спровоцировал взрывы артиллерийских снарядов. В результате один человек погиб, 13 пострадали. На тушение ушло около суток, 6 августа пожар ликвидировали, и жители стали возвращаться в свои дома. Однако вечером 9 августа на военном складе в Каменке начался новый пожар. Была объявлена повторная эвакуация. Ранения получили 18 человек, семь из них госпитализировали.