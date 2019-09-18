Волейболист Ильяс Куркаев получил травму и пропустит остаток чемпионата Европы

Волейболист сборной России Ильяс Куркаев не сможет продолжить выступление на чемпионате Европы из-за травмы. Ильяс получил повреждение при неудачном падении в матче со сборной Финляндии.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подтвердил ТАСС, что Куркаев получил травму и чемпионат Европы для него завершен. "Лечение Ильяса займет две недели. К сожалению, чемпионат Европы для него закончен", — заявил Яременко.

Сборная России может воспользоваться правом заменить травмированного игрока. Яременко заявил, что пока не уверен в целесообразности этого шага. У нас ограниченное число резервистов, поэтому потом может быть тяжело в Кубке мира"