В Бурятии эксперимент с беспилотниками, выявляющими лесные пожары, признан неудачным

Беспилотники в Бурятии оказались бесполезными для выявления новых лесных пожаров. В настоящее время эксперимент признал неудачным. Об этом ГТРК "Бурятия" рассказал зампред правительства республики по безопасности Петр Мордовской.

Дело в том, что горы препятствуют обзору местности. Кроме того, они создают риск разбить дорогой летательный аппарат. Получается, что применение современных технологии для выявления лесных пожаров возможно только в равнинных районах республики. Вместе с тем, для оценки действующих возгораний беспилотники оказались достаточно полезными. Камеры показывают куда огонь распространяется, что позволяет спланировать тушение.