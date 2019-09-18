"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

Сделка по объединению торговых сетей "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" завершена.

Акции в новом холдинге распределились следующим образом: у совладельцев "Дикси" и "Бристоля" Игоря Кесаева и Сергея Кациева 51 процент, у основателя "Красного и белого" Сергея Студенникова 49 процентов.

Выручка нового российского ритейлера, по оценке Студенникова, может составить 800 миллиардов рублей в 2019 году, передает "Интерфакс".

О намерении "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" объединиться стало известно в январе 2019 года. Под данными торговыми марками работает более 13 тысяч магазинов. Таким образом, объединенный ритейлер станет третьим в России по размеру оборота.