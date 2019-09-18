Северокорейским браконьерам грозит пожизненное

Северокорейским браконьерам, которые напали на российских пограничников в Японском море, грозит пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел вечером 17 сентября. Пограничники обнаружили две шхуны под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. Когда их попытались задержать, северокорейцы напали на российских военных. В результате четверо сотрудников получили травмы различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение, сообщает "Интерфакс".

Всего были задержаны более 80 граждан КНДР. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).