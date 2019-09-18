Юлия Липницкая сыграет Золушку в ледовом шоу

Олимпийская чемпионка Сочи в фигурном катании Юлия Липницкая примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко "Золушка". Юлия сыграет главную роль в спектакле.

Премьера шоу "Золушка" запланирована на декабрь. В спектакле примут участие олимпийские чемпионы Юлия Липницкая, Аделина Сотникова и Евгений Плющенко, а также шестилетний сын Евгения Александр. Хореограф-постановщик – Сергей Филин.

Юлия Липницкая и Евгений Плющенко стали чемпионами Игр в Сочи в групповом турнире. Аделина Сотникова выиграла золотую медаль в личном разряде.