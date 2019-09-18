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18 сентября 201912:29

Новосибирский СК начал проверку инцидента с падением в кипяток мамы с ребенком

ГТРК "Новосибирск"

Проверку инцидента с падением в кипяток мамы с ребенком начал новосибирский Следком. Напомним, накануне вечером молодая семья с коляской гуляла по тротуару на улице Ядринцевской. Внезапно под ногами у женщины провалился асфальт и вместе с 2-летним сыном она упала в кипящую воду. Следственный комитет России по Новосибирской области оперативно отреагировал на сообщение о ЧП в соцсетях и электронных СМИ.

"Новосибирские следователи инициировали проверку сведений по озвученной в средствах массовой информации о том, что женщина и ребенок получили ожоги при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, правоохранители усмотрели в инциденте признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности", —  передает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на официальный сайт СК по региону.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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