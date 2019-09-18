Демонстранта, бросившего бутылку в полицейского, освободили в зале суда

Айдара Губайдулина, которого подозревают в нападении на полицейского, освободили под подписку о невыезде. Дело подозреваемого отправили в прокуратуру на доследование, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, по версии следствия, Губайдулин во время беспорядков 27 июля в Москве бросил в сотрудника правоохранительных органов бутылку с неустановленной жидкостью. Эти действия квалифицированы как "применение насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".

Ранее к 3,5 годам колонии общего режима приговорен актер Павел Устинов. По мнению обвинения, он нарушал общественный порядок и был активным участником массовых беспорядков.

За Устинова вступились популярные актеры. Например, Иван Ургант, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум.

Заместитель главы Совета федерации Александр Турчак назвал ситуацию с актером Павлом Устиновым вопиющей несправедливостью.





