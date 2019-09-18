"Ушел с головой": женщина с ребенком провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

Женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска. От верной гибели супругу и сына спас глава семейства, сейчас они находятся в ожоговом центре. СКР уже начал доследственную проверку.

ЧП произошло около девяти часов вечера 17 сентября на Ядринцевской улице, когда пара направлялась в магазин.

"Шли по тротуару, немного текла вода, видно, что горячая, но по дороге не пойдёшь — машины. Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду. Ребёнок ушёл полностью, с головой в кипяток, она резко дёрнула коляску, так что он лицо не обварил, но остальное всё обварил", — рассказал "НГС" отец ребенка.

Он быстро вытащил из смертельной ловушки супругу и двухлетнего сына, после чего скорая доставила их в ожоговый центр. Ребенок находится в реанимации.

Мужчина уточнил, что на тротуаре не было ни ограждения, ни предупреждающих знаков, однако в среду утром глубокая яма была огорожена сигнальной лентой.

СКР проводит доследственную проверку по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).