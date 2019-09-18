Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга. Инаугурация проходила в Мариинском дворце, где присутствовали почетные граждане Петербурга, судьи Уставного суда и депутаты городского парламента. Среди гостей также были замечены — председатель Совфеда Валентина Матвиенко, полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", за Беглова отдали свои голоса на выборах более 64 процентов петербуржцев. По протоколу, после присяги, вновь избранный губернатор получил символ власти высшего должностного лица Северной столицы — нагрудный знак главы города. Сегодня же губернатор объявит об отставке городского правительства. С этого момента его члены переходят в должности исполняющие обязанности до формирования нового состава.