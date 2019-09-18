Рогозин знает, откуда дырки на МКС, и когда окупится SpaceX

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с участниками Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Санкт-Петербурге.

Отвечая на вопросы студентов Балтийского государственного технического университета имени Устинова, он рассказал, что причины появления дыры в корабле "Союз МС-09" давно известны специалистам.

"Все пробы мы взяли. Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", — заявил Дмитрий Рогозин.

ЧП на МКС произошло в августе 2018 года. На станции резко упало давление из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции "Союзе" — воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Специалисты пришли к выводу, что корпус был просверлен изнутри, а затем дырку закрыли герметиком.

Глава Роскосмоса также прокомментировал разработки компании SpaceX. По мнению Рогозина, многоразовые ракеты-носители этой компании выйдут на окупаемость ближе к 50-ому пуску.

При этом он уточнил, что в России тоже ведутся работы по многоразовым ракетам, но применить такую схему посадки тяжело с географической точки зрения — платформу для посадки ракет пришлось бы строить в Якутии.