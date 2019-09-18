Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса. Из-за этого было принято решение взять палату, где лежит 48-летняя артистка, под круглосуточную охрану.

Кроме того, сотрудники больницы дежурят на этаже, сообщает StarHit.

Ранее сообщалось, что состояние Анастасии тяжелое, у нее рак мозга, полиорганная недостаточность, и она не может самостоятельно дышать.

По другим данным, полученным одним из телеграм-каналов, актриса по-прежнему в тяжелом состоянии, но в сознании и дышит самостоятельно.

Близкие Заворотнюк официально состояние ее здоровья не комментируют.