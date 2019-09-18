Из-за женщины и власти: в коттеджном поселке подрались два председателя

На собрании жильцов коттеджного поселка "Всеволожский" председатель правления кооператива Олег Данилов напал на председателя совета этого же кооператива Кирилла Большакова.

Очевидцы препятствовали агрессору, однако ему удавалось несколько раз вырываться и снова нападать.

Издание 47news.ru взяло комментарии у противоборствующих сторон. По словам Большакова, у которого в итоге был сломан палец, Данилов уже несколько месяцев борется за власть, однако у него в суде слабые позиции и перспективы.

В свою очередь, Олег Данилов рассказал, что давно искал личной встречи со своим оппонентом, поскольку тот обозвал его жену. "Считаю, что поступил по-мужски — грань не надо переходить. От него потребовал извинений. Это лично моя история", — сообщил напавший мужчина.

От невольных участников потасовки на Данилова в полицию подано три заявления.

В настоящее время на форуме коттеджного поселка жители оживленно обсуждают опубликованное видео потасовки и жалуются на то, что не могут получить отчет об использовании сданных на строительство инфраструктуры денег.