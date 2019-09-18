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18 сентября 201914:17

Нарушитель на каршеринге устроил гонки с инспекторами в подмосковном дворе

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Водитель каршеринговой машины устроил гонки с полицейскими во дворах многоэтажек в подмосковном Долгопрудном. Задержать нарушителя не удалось, несмотря на помощь прохожих и автовладельца.

 

Экономному водителю была дорога каждая минута, поэтому утром 17 сентября он промчался на красный сигнал светофора и тут же попался на глаза инспекторам. Останавливаться и каяться он не собирался, а потому направил арендованный Renault Kaptur во дворы, рассчитывая там оторваться от преследователей. Сделав пару кругов, он уперся в принципиального автовладельца, решившего положить конец погоне.

Нарушитель быстро смекнул, что уговорами ничего не добьется, и бросился наутек. На пути у него встали водитель и случайный пешеход, но он умело обогнул их и скрылся. Преследователи в погонах только развели руками — догнать молодого человека они не смогли.

В то же время установить его личность труда не составило, ведь его права зарегистрированы в базе каршеринговой компании.

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