Кремль о деле Устинова: нужно дождаться рассмотрения апелляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал дело актера Павла Устинова. Он сказал, что необходимо дождаться апелляции судебного решения.

Он напомнил, что есть законное право не соглашаться с приговором и обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

"Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что Кремль не может повлиять на суд, поэтому администрация президента не является адресатом пикетов. По словам Пескова, он не видел акцию в поддержку Устинова, так как находится в Агентстве стратегических инициатив. На вопрос, почему люди выходят именно к администрации президента, пресс-секретарь ответил, что спрашивать об этом нужно у людей.

Как сообщает РИА Новости, он призвал не делать "каких-то обобщающих выводов" о судебной системе России в целом. По его словам, в Кремле не фиксируют снижения доверия к суду.

16 сентября суд приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к омоновцу. Подсудимый вину не признал. По его словам, он не оказывал сопротивления при задержании.

В соцсетях начался флешмоб в поддержку Устинова. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что изучит это дело. Секретарь генсовета "Единой России" Александр Турчак назвал приговор вопиющей несправедливостью.