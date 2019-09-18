Прокуратура нашла нарушения в Гатчинской епархии, где произошло "грубое крещение" ребенка

В ходе проверки инцидента с "грубым крещением" ребенка в Гатчине прокуратура Ленинградской области нашла нарушения в деятельности Гатчинской епархии. Действия священнослужителя грубо нарушили права несовершеннолетнего, закрепленные и в российском законодательстве, и в международном праве, пояснили в ведомстве.

"В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства", — сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

Между тем, в пресс-службе Гатчинской епархии сообщили, что больше не намерены поднимать эту тему и как-то реагировать. "Мы считаем, что конфликт полностью исчерпан", — пояснил представитель епархии.

Скандал разгорелся после того, как в Интернете было опубликовано видеозапись обряда крещения, на которой видно, как священник (игумен Фотий) силой окунает годовалого ребенка в воду, невзирая на его крики и крики родственников. Мать мальчика попыталась отобрать ребенка, однако батюшка не отдал его, пока не закончил обряд.

По словам женщины, после такого крещения у малыша остались ссадины и ушибы, а также появилась паническая боязнь воды. Она написала на священнослужителя заявление в полицию и епархиальное управление.

Сам игумен Фотий, комментируя ситуацию, сообщил, что родители ребенка "оказались людьми, абсолютно далекими от церковной жизни". Тем не менее, в Гатчинской епархии решили отстранить священника от служения на год.