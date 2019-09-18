Погибший гонщик Фабио Буцци мог установить рекорд

В венецианской лагуне, недалек от острова Лидо, потерпел крушение скоростной катер, на борту которого находился гонщик Фабио Буцци. Сам Буцци и два его спутника погибли.

Как выяснилось, катер следовал из Монтекарло в Венецию. 76-летний Буцци собирался установить новый рекорд, а именно добраться из Монтекарло в Венецию менее, чем за 19 часов. На момент крушения катер прошел 18 часов 32 минуты, и новое достижение было бы наверняка установлено, если б не авария. Причиной трагеди истала ошибка самого Буцци.

Погибший Фабио Буцци известен тем, что создавал скоростные катера. Управляя ими итальянский инженер установил несколько десятков рекордов п рекордов скорости и времени прохождения различных дистанций, напоминает ТАСС.