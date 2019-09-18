Сфинкс с тюремными татуировками сбежал от своего хозяина

В Свердловской области пропал сфинкс по кличке Бес, известный своими татуировками на уголовную тематику. Об этом на своей странице в Instagram сообщил хозяин питомца, спортивный блогер Kara Fight.

По словам мужчины, "любимый Беся" потерялся в поселке Первомайском. Кот выпрыгнул из окна, "растворился в темноте и высокой траве". Хозяин сфинкса рассказал, что искал животного везде и всюду, звал его, но все безрезультатно. На следующий день на подмогу приехали "пацаны", 15 человек, которые также приняли участие в поисках, но Бес так и не нашелся.

Больше всего блогер переживает за то, что сфинкс и дома мерз, а на улице сейчас холода, особенно ночью. Мужчина подмечает, что для животного это дикий стресс, который можно сравнить со смертью.

Хозяин попросил помощи в поиске. Он отметил, что рядом располагается дорога Екатеринбург — Челябинск и не исключает того варианта, что кота кто-то мог подобрать на трассе и приютить у себя. "Главное, чтобы был живой, места себе не нахожу, ем успокоительные горстями", — поделился Kara Fight.

Кот по кличке Бес имеет свою страницу в Instagram, на которую подписаны несколько тысяч человек. Кожа животного украшена несколькими рисунками, в числе которых изображения игральных карт, костей, портрет женщины, а также татуировки, несущие особый смысл в криминальном мире.