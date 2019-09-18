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18 сентября 201915:40

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

30 сентября маэстро Павел Коган откроет "Золотую серию" концертом, посвященном 100-летию скрипачки и педагога Елизаветы Гилельс в Большом зале консерватории.

В честь Елизаветы Гилельс прозвучит Реквием Джузеппе Верди для четырех солистов, смешанного хора и большого симфонического оркестра. Этот монументальный памятник был задуман композитором в память ушедшего из жизни в 1868 году Джоаккино Россини. В своих смелых творческих замыслах он мечтал по достоинству почтить великое имя грандиозным сочинением, двенадцать частей которого должны были написать наиболее уважаемые итальянские композиторы, а последнюю из них – сам Верди. Однако исполнение в запланированный срок так и не состоялось. Позднее Верди закончит уже собственный семичастный Реквием и преподнесет его на годовщину смерти другого выдающегося современника – итальянского писателя Алессандро Мандзони.

Обратившись к жанру траурной мессы, Верди ни в чем не изменил выверенной за годы манере письма. В Реквиеме ощущаются те же героика, страсть, светлая лирика и глубины человеческого страдания, которыми отмечены лучшие страницы его оперных шедевров.

Сольные партии исполнят: солистка Пермского академического театра оперы и балета, обладательница театральной премии "Золотая маска" (2016) Зарина Абаева (сопрано), Лауреат I премии XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, солистка Большого театра Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Михаил Губский (тенор), солист Гамбургской государственной оперы, приглашенный солист Большого театра, театра "Ла Скала" и Метрополитен-оперы Александр Рославец (бас). В постановке примет участие сводный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Концерт состоится 30 сентября (понедельник) в 19:00 в Большом зале консерватории.

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