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18 сентября 201917:37

К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

В "Прямой эфир" пришел 54-летний мужчина без определенного места жительства. Владимир Золотухин (такова его фамилия по паспорту) заявляет, что он – внебрачный сын народного артиста Валерия Золотухина.

Мужчина рассказал, что воспитывался в семье его двоюродного брата Михаила Золотухина, который говорил Владимиру, что "дядя Валера" ему "самый близкий человек".

После развода родителей Владимир остался с матерью, а уже с 11 лет покатился по наклонной дорожке. Подросток считался очень трудным, в 11 лет он попал в детскую трудовую колонию, в 14 его перевели в более строгое спецучреждение, откуда его забрал "дядя Миша".

Владимир признается, что адаптироваться к нормальной жизни не мог – на свободе пробыл недолго. Он отсидел в тюрьме в общей сложности 25 лет: за грабеж, воровство и убийство.

Семь лет назад, когда Владимир освободился, то решил начать жизнь с чистого листа. Сейчас он работает дворником и живет в спецприюте в Нижнем Новгороде вместе с такими же, как и он, — с теми, кто хочет исправиться.

Владимир говорит, что ни в кое случае не претендует ни на какое наследство знаменитого артиста, а просто хочет понять для себя: действительно ли он сын Валерия Золотухина?

Откровения мужчины стали неожиданностью для родного сына артиста – отца Дионисия. Он уверяет, что отец никогда не говорил, что у него есть брат, и он верит слову отца.

Что говорит о внешнем сходстве Владимира с Валерием Золотухиным эксперт – физиогномист? Почему лишь спустя 6 лет после смерти народного артиста Владимир решил выяснить, является ли ему родным сыном? И случайно ли это совпало с моментом, когда решается вопрос о наследстве семьи Валерия Золотухина после смерти его вдовы Тамары?

Образец ДНК, чтобы выяснить правду, согласился сдать родной брат Валерия Золотухина.

О том, что показали результаты теста, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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