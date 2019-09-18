Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

В Санкт-Петербурге 17 сентября состоялось очень трогательное, по признанию гостей, торжество – свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Официально 52-летний актер и режиссер и 30-летняя актриса оформили свои отношения в Москве, а отмечать свадьбу позвали гостей в родной город невесты, оплатив им проезд и проживание в гостинице, пишет "Комсомолка".

Молодожены попросили их воздержаться от публикаций фото в соцсетях, тем ценнее кадр, который выложила в своем "Инстаграме" Паулина.

На нем актриса запечатлена в роскошном свадебном платье на фоне интерьеров, предположительно, Юсуповского дворца.

Отмечали же свадьбу в старинном особняке — доме Беггровых на Невском проспекте. Среди приглашенных было много медийных персон, в том числе и недавно сочетавшиеся браком Константин Богомолов и Ксения Собчак.

У Бондарчука от первого брака, который длился четверть века, есть двое детей.